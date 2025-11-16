Muş'ta köpeklerin saldırdığı tavuk, oto lastikçiye sığındı

- Muş'ta bir tavuk, sokak köpeklerinden kaçıp oto lastikçiye sığındı.
- Lastik ustası Mesut Tuncer, köpekleri uzaklaştırarak tavuğu kurtardı.
- Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Muş'ta sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir tavuk, panik içinde kent merkezindeki bir oto lastikçiye sığındı.
İş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, lastik ustası Mesut Tuncer'in hızlı müdahalesi saldırıyı önledi.
Tavuğun dükkana girdiğini fark eden Mesut Tuncer, köpekleri uzaklaştırarak hayvanın zarar görmesini engelledi.
"KÖPEKLERİ KOVALADIK"
Lastik ustası Mesut Tuncer, olay sırasında dükkanda çalıştıklarını ve dışarıdan köpek sesleri duyduklarını belirterek, "Dükkanda çalışıyorduk, dışarıdan köpek sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda köpeklerin tavuğu tuttuğunu gördük.
Hemen kapıyı açıp tavuğu içeri aldık, köpekleri kovaladık. Köpekler tekrar gelince bu kez lastikle uzaklaştırdık." dedi.