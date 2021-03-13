Muş'ta köy yolu kapandı, hastaya ulaşmak 5 saat sürdü

Etkili olan kar yağışı nedeni ile köye ulaşmakta zorlanan sağlık ekipleri hastaya saatler sonra ulaşabildi. Ekipler hastanın evine iş makineleri ile gitti.

Muş’ta kar yağışı ve tipinin etkisi ile köylere ulaşım zorlaştı.

Merkeze bağlı Gündoğan köyünde yaşayan diyaliz hastası 72 yaşındaki vatandaş diyalize giremedi.

112 ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaşmak için yol açma çalışması başlattı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 3 metreyi aştığı görüldü.

Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Köye zorlukla ulaşıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ İŞ MAKİNESİNE BİNDİ

Sağlık ekipleri ambulansın toprak zeminde batma riskine karşı ambulanstan inip iş makinesine bindi.

İş makinesi ile hastanın evine ulaşıldı. Yaşlı adam, 112 ekipleri tarafından 500 metre boyunca hasta taşıma sedyesi ile taşındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansa alınmasının ardından ilk müdahalesi yapılan hasta, Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şahsın 15 yıldırı KOAH hastası olduğu, 8 yıldır yatalak olduğu öğrenildi.

“ELEKTRİK KESİNTİSİYLE MAKİNE ÇALIŞTIRAMADIK”

Babasının solunum cihazı kullandığını söyleyen oğlu, “Elektrik olduğu zaman makinelerle idare ediyoruz ama elektrik kesintisi olduğu zaman hiç imkan olmuyor. Yollar kapalı olduğu için kendimiz götüremiyoruz. Yollar açık olsa dahi yatalak hasta olduğu için kendimiz götüremiyoruz ambulansın gelmesi lazım. Sağ olsun ekipler geldi yardım ettiler, yolu açtılar şimdi hastamızı götürmeye çalışacağız.” dedi.

“5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARDIK”

İl Özel İdaresi operatörü Necat Aslan, “Muş İl Özel İdaresi olarak gece gündüz demeden ulaşımı vatandaşa sağlayıp hastamızı kurtardık. 5 saatlik çalışmayla hastayı kurtararak ambulansa teslim ettik. Tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 3 metre karın olduğu yerlerde ulaşımı açabilmek için çok zorlandık ve ulaşımı sağladık. Sağlık ekiplerini ambulansın toprak yolda batma riski olur diye iş makinesiyle hasta evine bıraktım.” dedi.