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    Muş'ta midelerinde uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı

    Narkotik polislerinin teknik takibe aldığı 2 şüpheli, midelerinde gizledikleri uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 12:52
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    Muş'ta midelerinde uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı

    Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 17 Şubat 2021 tarihinde 2 şüpheli şahıs, otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    TEDİRGİNLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

    Polis, üst araması yaptığı 2 kişide uyuşturucu maddeye rastlamadı. Fakat şüpheli ve tedirgin hareketleri dikkat çeken şahıslar, Muş Devlet Hastanesi'ne götürülerek beden röntgeni kontrollerinden geçirildi.

    Muş ta midelerinde uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı #1

    5 PARÇA HALİNDE SAKLADILAR

    Kontrol sonrası vücut boşluğunda yabancı cisimlerin olduğu belirlenen şüphelilerin, midesinden 5 parça halinde 69,39 gram eroin ile 10,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

    Muş ta midelerinde uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı #2

    Muş ta midelerinde uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı #3

    Muş ta midelerinde uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı #4

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