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- Muş'ta midelerinde uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı
Muş'ta midelerinde uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı
Narkotik polislerinin teknik takibe aldığı 2 şüpheli, midelerinde gizledikleri uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandı.
- İHA
- 19.02.2021 - 12:40
- Güncelleme : 19.02.2021 - 12:52
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 17 Şubat 2021 tarihinde 2 şüpheli şahıs, otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TEDİRGİNLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Polis, üst araması yaptığı 2 kişide uyuşturucu maddeye rastlamadı. Fakat şüpheli ve tedirgin hareketleri dikkat çeken şahıslar, Muş Devlet Hastanesi'ne götürülerek beden röntgeni kontrollerinden geçirildi.
5 PARÇA HALİNDE SAKLADILAR
Kontrol sonrası vücut boşluğunda yabancı cisimlerin olduğu belirlenen şüphelilerin, midesinden 5 parça halinde 69,39 gram eroin ile 10,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.