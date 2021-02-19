Muş'ta midelerinde uyuşturucu gizleyen 2 kişi yakalandı

Narkotik polislerinin teknik takibe aldığı 2 şüpheli, midelerinde gizledikleri uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 17 Şubat 2021 tarihinde 2 şüpheli şahıs, otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TEDİRGİNLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis, üst araması yaptığı 2 kişide uyuşturucu maddeye rastlamadı. Fakat şüpheli ve tedirgin hareketleri dikkat çeken şahıslar, Muş Devlet Hastanesi'ne götürülerek beden röntgeni kontrollerinden geçirildi.

5 PARÇA HALİNDE SAKLADILAR

Kontrol sonrası vücut boşluğunda yabancı cisimlerin olduğu belirlenen şüphelilerin, midesinden 5 parça halinde 69,39 gram eroin ile 10,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.