Muş'ta narkotikten 'ohh' paylaşımı

2 kişinin tutuklandığı bir uyuşturucu operasyonu düzenleyen narkotik ekipleri, ele geçirdikleri metamfetamin ile Süleyman Soylu'nun Meclis konuşmasına gönderme yaparak 'Ohh' notu yazdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Söylü, 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'te kürsüye çıkarak, "Ohh, paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh." ifadelerinin olduğu bir açıklama yapmıştı.

Muş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği bir uyuşturucu operasyonunun ardından, Soylu'nun bu sözlerine gönderme yaptı.

"OHH..."

Operasyonda 506 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, Soylu'nun bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de yaptığı konuşmaya destek vermek için, ele geçirilen uyuşturucuyla "Ohh..." yazdı.



Muş Valiliği de operasyona yönelik açıklama yaptı.

Süleyman Soylu: Ohh paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor ohh VİDEO





VALİLİK AÇIKLADI

Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik 17 Aralık 2020 tarihinde operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan operasyonda 506 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

18 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca 2 şahıs adli kontrol tedbir kararı ile serbest kalmış, 2 şahıs ise tutuklanmıştır.

İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.



