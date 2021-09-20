Muş'ta otomobilde uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı

Çocuklarının da bulunduğu otomobilde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirilen çift, tutuklandı. Uyuşturucuların 80 adet paket içerisine gizlendiği belirlendi.

Hakkari'den otomobiliyle yola çıkan S.T. ve eşi R.H.T., Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.

80 PAKET İÇERİSİNDE 40 KİLO UYUŞTURUCU

Kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik köpeği Thor'un desteğiyle yapılan aramada, 80 paket içerisinde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

ARAÇTA 2 ÇOCUK VARDI

Araçta iki çocuğu da bulunan S.T. ve R.H.T. çifti gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.