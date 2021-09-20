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    Muş'ta otomobilde uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı

    Çocuklarının da bulunduğu otomobilde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirilen çift, tutuklandı. Uyuşturucuların 80 adet paket içerisine gizlendiği belirlendi.
    • AA
    • 20.09.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:17
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    Muş'ta otomobilde uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı

    Hakkari'den otomobiliyle yola çıkan S.T. ve eşi R.H.T., Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.

    80 PAKET İÇERİSİNDE 40 KİLO UYUŞTURUCU

    Kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik köpeği Thor'un desteğiyle yapılan aramada, 80 paket içerisinde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.

    ARAÇTA 2 ÇOCUK VARDI

    Araçta iki çocuğu da bulunan S.T. ve R.H.T. çifti gözaltına alındı.

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Muş ta otomobilde uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı #1

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