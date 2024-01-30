Muş'ta otomobilin çarptığı park halindeki araç, mağazaya girdi Muş'ta U dönüşü yapan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, park halindeki araca çarparken, park halindeki araç da hareket ederek bir mağazaya daldı.

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İHA

Muş İstasyon Caddesi'nde, eski Valilik binasının karşısında, bir araç U dönüşü yaparken, karşıdan gelen otomobil ile çarpışmamak için manevra yaptı. Ancak bu manevra sırasında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle park halindeki araç hareket ederek, cadde üzerindeki bir mağazaya girdi.

"Can kaybının yaşanmaması tek tesellimiz"

Olay sonucunda iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Aracın girdiği mağazanın sorumlusu Burhan Sayılgan,

Buzlanmanın ve çarpmanın etkisi ile araç iş yerine daldı. Kazada hem araçlarda hem iş yerinde maddi hasar oluştu. Can kaybının yaşanmaması tek tesellimiz

dedi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)