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Muş’ta silah tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Muş’ta silah tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.