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    Muş’ta silah tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

    İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 16:35
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    Muş’ta silah tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

    Muş'ta İl Jandarma Komutanlığınca "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Valilikten yapılan açıklamada "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 4 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyon sonucunda; 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve 3 tabanca şarjörü ile 24 tabanca fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

    Muş’ta silah tacirlerine operasyon: 4 gözaltı #1

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