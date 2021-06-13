- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muş’ta silah tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
Muş’ta silah tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.
- İHA
- 13.06.2021 - 16:18
- Güncelleme : 13.06.2021 - 16:35
Muş'ta İl Jandarma Komutanlığınca "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Valilikten yapılan açıklamada "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik icra edilen operasyonlarda 4 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyon sonucunda; 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 av tüfeği, 2 tabanca ve 3 tabanca şarjörü ile 24 tabanca fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.