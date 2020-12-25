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- Muş'ta Suriyeli kadınların saç koparan kavgası
Muş'ta Suriyeli kadınların saç koparan kavgası
Muş’ta, Suriyeli genç kız 3 Suriyeli kadın tarafından sokak ortasında dövülüp, saçları koparıldı.
- DHA
- 25.12.2020 - 09:57
- Güncelleme : 25.12.2020 - 09:58
Muş Belediyesi'nin önünde yaşanan olayda, Suriyeli genç kız, aynı ülke vatandaşı 3 kadın ile karşılaştı.
Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında kadınlardan biri, genç kıza saldırdı.
Saldırgan kadın dengesini kaybedince yere düştü. Genç kız da üzerine düştü.
SAÇINI KOPARDI
Diğer 2 kadından biri, genç kızı saçından tutarak ayağa kaldırdı. Genç kızın yardımına, vatandaşlar koştu.
3 kadın tarafından, genç kızın kopartılan saçları yere atıldı.
Vatandaşların güçlükle ayırabildiği kadınlar, olay yerinden ayrılırken genç kızın saçları, kavgayı ayıran bir kadın tarafından toplanıp, çöp konteynerine atıldı.
Muş'ta Suriyeli kadınların saç koparan kavgası ViDEO