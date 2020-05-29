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    Muş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

    Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
    • AA
    • 29.05.2020 - 06:25
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    Muş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

    Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği, Belçika menşeli piyade tüfeği, ​ 507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü, ​ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.

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