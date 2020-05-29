Muş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği, Belçika menşeli piyade tüfeği, ​ 507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü, ​ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.