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- Muş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu
Muş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu
Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
- AA
- 29.05.2020 - 06:25
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği, Belçika menşeli piyade tüfeği, 507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü, ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.