İHA
Muş merkeze bağlı Tandoğan köyünde büyükbaş hayvan yüklü tıra hemzemin geçitte Elazığ-Tatvan seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen tırın içinde bulunan Yusuf Tan ve Cahit Arar yaşamını yitirirken sürücü Emrah S. ile yanındaki Ahmet A. yaralandı.
Yaşananlar kamerada
Trenin tıra çarptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde trenin çarptığı tırın iki bölündüğü ve hayvanların savrulduğu anlar yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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