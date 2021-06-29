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- Muş’ta, yasa dışı kenevir ekimi ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
Muş’ta, yasa dışı kenevir ekimi ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, 91 kök kenevir ve esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 29.06.2021 - 17:55
- Güncelleme : 29.06.2021 - 17:57
Muş’ta, ‘Yasa Dışı Kenevir Ekimi ve Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı’ ile mücadele kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar kapsamında, Bulanık ilçesinde operasyon icra edildi.
Muş Valiliği operasyona yönelik açıklama yaptı.
ELE GEÇİRİLENLER
Açıklamada, operasyon neticesinde 1 keskin nişancı tüfeği, 4 keskin nişancı tüfek şarjörü, 99 keskin nişancı tüfek fişeği, 1 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 51 tabanca fişeği, 91 kök kenevir, 15 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.