Haberler

3. Sayfa Haberleri

Muş’ta, yasa dışı kenevir ekimi ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Muş’ta, yasa dışı kenevir ekimi ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, 91 kök kenevir ve esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.