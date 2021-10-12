Korkut ilçesine bağlı Yünören köyündeki vatandaşlar, hayvanlarından elde ettikleri peynir, yoğurt, tereyağı gibi besinleri buzdolabında değil, toprak altında saklayarak muhafaza ediyor.

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Yünören köyünde, geçimlerini hayvancılık ile sağlayan köy sağlayan köy sakinleri, atalarından kalan gelenekleri sürdürmeye devam ediyor.

Yaz mevsiminde yapılan peynir tereyağı, yoğurt, turşu ve konsere gibi temel gıda malzemeleri buzdolabında değil, toprağın altındaki özel bir alanda muhafaza ediliyor.

Hemen hemen her evin önünde, yiyeceklerin toprağa gömüldüğü özel alanlar bulunuyor.

“BUZDOLABI İYİ DEĞİL”

Köy sakinlerinden Zeynel Abidin Uğurlu (67), hayvancılıkla uğraştığını, ürettikleri süt, yoğurt ve peyniri toprak altında muhafaza ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buzdolabı iyi değil, onun için toprak altındaki alanı daha münasip görüyoruz. Her eşyamızı ‘kiler’ dediğimiz bu alana koyuyoruz. Kilerimiz toprağın altında. Dededen babadan ne gördüysek onu sürdürüyoruz. Bu geleneği inşallah çocuklarımıza bırakacağız."

Muş’ta yiyeceklerini buzdolabında değil, toprağın altında muhafaza ediyorlar ViDEO



“BURASI DOLAPTAN DAHA SAĞLIKLI VE KORUYUCU”

Kiler geleneğinin atalarından kalma olduğunu vurgulayan kadınlardan Zekiye Gül ise şu ifadeleri kullandı:

“Burası buzdolabından daha iyi. Kışlık erzaklarımızı burada saklıyoruz. Burada peynir, yoğurt, turşu, menemen var. Burası dolaptan daha sağlıklı ve daha koruyucu. Yazın ortasında erzaklarımıza burada hiçbir şey olmuyor. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Kilerimiz 2-3 metre toprağın altında. Bu geleneği sürdürüyoruz.”