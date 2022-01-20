Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar yolda kalınca, vatandaşların yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, araçları iterek sürücülere yardımcı oldu.

Muş’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.

Ulaşımdaki aksamaları engellemek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu yollarda büyük çaba sarf etti.

EKİPLER ARAÇLARI İTTİ

İstasyon Caddesi'nde görev yapan ekipler, yolda kalan araçları iterek sürücülere yardımcı oldu. Polisin yanı sıra Muş Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli ile çevredekiler de sürücülerin yardıma koştu.

VATANDAŞLARA EŞLİK EDİLDİ

Yayaların da güvenliği için çaba sarf eden ekipler, özellikle yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlara eşlik etti.

Muş’ta, yolda kalan araçları polis ekipleri itti VİDEO

