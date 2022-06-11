- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mustafa Şentop'un korumaları kaza geçirdi
Mustafa Şentop'un korumaları kaza geçirdi
Bir düğününe katılmak için Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinden 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 11.06.2022 - 15:44
- Güncelleme : 11.06.2022 - 15:51
Türkiye Büyük Millet Meclisi korumaları, İstanbul- Bursa Otobanı Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaşadı.
DHA'nın haberine göre; AK Parti 26’ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un bugün yapılacak düğününe katılmak için Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinin bulunduğu otomobil, şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Mustafa Şentop'un korumaları kaza geçirdi
4 yaralı
Kazada araçta bulunan 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Sağlık durumları iyi
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.