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Mustafa Şentop'un korumaları kaza geçirdi

Mustafa Şentop'un korumaları kaza geçirdi

Bir düğününe katılmak için Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinden 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.