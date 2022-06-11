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    Mustafa Şentop'un korumaları kaza geçirdi

    Bir düğününe katılmak için Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinden 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 11.06.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 15:51
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    Mustafa Şentop'un korumaları kaza geçirdi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi korumaları, İstanbul- Bursa Otobanı Kuzey Gişeleri yakınlarında trafik kazası yaşadı.

    DHA'nın haberine göre; AK Parti 26’ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un bugün yapılacak düğününe katılmak için Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un koruma ekibinin bulunduğu otomobil, şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

    Mustafa Şentop'un korumaları kaza geçirdi

    4 yaralı

    Kazada araçta bulunan 2 koruma polisi ile 2 özel kalem müdür yardımcısı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Sağlık durumları iyi

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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