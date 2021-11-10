Muş'taki evlat nöbetine 22 yıldır oğlunu bekleyen anne de katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek evlat nöbeti tutanların sayısı, 2 ailenin katılımıyla 17'ye çıktı. 22 yıldır oğlunu bekleyen anne de eyleme destek verdi.

Muş'ta terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığı söyleyen aileler, çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı binası önüne gelip, evlat nöbeti tutuyor.

30'uncu haftada nöbet tutanların sayısı, 2 ailenin daha katılmasıyla 17'ye yükseldi.

Evlat nöbetine yeni katılan Şerife Güvenç, oğlu Mehmetşah'ın 1999 yılında İstanbul'dan dağa kaçırıldığını söyledi.

"NİŞANLIYKEN BİRDEN ORTADAN KAYBOLDU"

Oğluna teslim olması çağrısı yapan Güvenç, "Nişanlıyken birden ortadan kayboldu. Düğünü vardı, hiç haberimiz olmadı. O kadar aradık, ama yok. 22 yıldır oğlumdan bir haber bekliyorum. Çocuğumu istiyorum." diye konuştu.

OĞLUNA ÇAĞRI YAPTI

Mehmet Salih Seyhan da eyleme, 1992 yılında İstanbul'dan dağ kaçırıldığını belirttiği oğlu Ahmet için katıldığını söyledi. Seyhan, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı.

















