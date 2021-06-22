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    Muş'taki Karasu Nehri'nde balık ölümleri artıyor

    Hayvanların serinleme ve su ihtiyacını giderdiği, tarım arazilerinin sulandığı Karasu Nehri'nin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, yöre halkını tedirgin etti.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 10:07
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    Muş'taki Karasu Nehri'nde balık ölümleri artıyor

    Muş'un şehir merkezi ve köylerinden geçen Karasu Nehri’nde, geçen yıl olduğu gibi bu sene de balık ölümleri meydana geldi.

    Karasu Nehri’nin üzerini kaplayan ve kıyıya vuran ölü balıklar, bölgede yaşayanları endişelendirdi.

    Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bilgi verenler, hayvanların serinleme ve su ihtiyacını giderdiği, tarım arazilerinin sulandığı Karasu Nehri'nde balık ölümlerinin önlenmesini istedi.

    ÖLÜ BALIKLARDAN NUMUNE ALINDI

    Nehirde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, suyun oksijen ve sıcaklık değeri ile pH ölçümlerini gerçekleştirirken, su ve ölü balıklardan numune aldı.

    Muş taki Karasu Nehri nde balık ölümleri artıyor #1

    Suyun oksijen ve sıcaklık değerleri ile pH ölçümlerinin normal olduğunu belirten İl Müdürü Mehmet Aydın, balıkların yaşamasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

    Muş taki Karasu Nehri nde balık ölümleri artıyor #2

    OKSİJEN, PH VE SICAKLIK NORMAL GÖRÜLDÜ

    Balık ölümlerinin yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Aydın, “Karasu Nehri’nde balıkların öldüğüne dair bizlere ihbar geldi. Derhal ekiplerimizle birlikte sahaya inerek, nehre geldik.

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    Ekiplerimizin yerinde yaptığı tespit, incelemeler sonucunda, oksijen, pH ve sıcaklık değerlerinin uygun olduğunu gördük. Balık ve su numunelerini aldık.

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    Suda bir kirlilik var mı, yok mu; balıklarda herhangi bir zehirlenme var mı, yok mu; bunları belirlemek için laboratuvarımıza göndereceğiz. Sonuçları açıklayacağız." dedi.

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    LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

    Karasu Nehri'nde ölen balıklar ile sudan alınan numuneler, incelenmek üzere Erzincan ve Elazığ'daki laboratuvarlara gönderildi.

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