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    Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

    Dedektör köpek yardımıyla bir araçta yapılan aramada 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 16:27
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    Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

    Muş’ta jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

    Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ‘uyuşturucu ile mücadele’ kapsamında V.A. isimli şahsın Van’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Muş’a getireceği yönünde istihbarı bilgi aldığı belirtildi.

    1 KİLODAN FAZLA UYUŞTURUCU YAKALANDI

    Yapılan çalışmalar sonucu şahsın kullandığı araç Malazgirt ilçesi yol kontrol noktasında durdurularak dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 kilo 140 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

    ŞAHIS TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

    Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı VİDEO


    Muş taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı #1

    Muş taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı #2

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