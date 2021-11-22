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Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Dedektör köpek yardımıyla bir araçta yapılan aramada 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.