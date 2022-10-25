Bursa'da müzisyeni, ikinci kez 'çiftetelli' çalmayınca döven 9 kişi serbest

Bir gece kulübünde 44 yaşındaki müzisyen Özkan Süslerer’i, ikinci kez ‘çiftetelli’ müziği çalmadığı için döven 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrolle serbest kaldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den ikinci kez çiftetelli oynama müziği çalmasını istedi.

Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı.

Çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırılırken kalabalık grup, mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede darbetmeye başladı. Süslerer, grup tarafından dövüldü.

Bir ay iş göremezlik raporu aldı

Olayı gören çalışanların araya girmesiyle grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası 25 yıllık piyanist şantör Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu alırken, omzu çıktığı için de uzun süre org çalamayacak.

Saldırganlar tespit edildi

Olayın ardından Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, gece kulübünün bulunduğu Esence Mahallesi'nde yaşadıkları belirlendi.

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

DHA'nın haberine göre, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.