İranlı uyuşturucu baronu firari Zindaşti'nin, baldızının oğlunu öldürmek için kiraladığı 2 tetikçi, polis operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir takside arama yaptı.

Takside bulunan M.A.'nın üzerini arayan polis ekipleri, ruhsatsız bir tabancayla 13 adet mermi ele geçirdi.

ZİNDAŞTİ BAĞLANTISI: ÖLÜM TALİMATI VERDİ

Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, şüpheli M.A.'nın Kadir G. isimli bir kişiyi öldürmeyi planladığını belirledi. Çalışmaların devamında M.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen B.D. de gözaltına alındı.

Polis ekipleri tutuklanan bu iki şüphelinin, İranlı suç örgütü Naci Şerif Zindaşti'nin husumette olduğu baldızının oğlu Kadir G.'yi öldürmek için kiralandıklarını belirledi. İddiaya göre uyuşturucu baronu Zindaşti, Kadir G.'yi öldürtmek için İlhan Ünğan cinayetinde adı geçen Tolga H.C.'yi görevlendirdi.

Naci Şerifi Zindaşti'nin ölüm talimatı soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

600 BİN LİRALIK ANLAŞMA

Hollanda'da yaşayan Tolga H.C.'nin saldırıyı organize ettiği ve Kadir G.'yi öldürmek için 600 bin lira karşılığında B.D. ve M.A. adlı iki tetikçiyle anlaştığı öğrenildi.

SUİKASTI CANLI YAYINLA İZLETECEKLERDİ

Yakalanan iki tetikçiye Kadir G.'nin güncel fotoğraflarının verildiği, zanlıların, Kadir G.'ye yapacakları saldırıyı telefon üzerinden canlı yayınla Hollanda'da kaçak yaşayan firari Tolga H.C.'ye izletmeyi planladıkları öne sürüldü.

Kadir G.'nin evinin bulunduğu sokağa park ettikleri kiralık araç içerisine canlı yayın düzeneği yerleştirdikleri öğrenildi.

KİRALIK TETİKÇİLER TUTUKLANDI

Kadir G.'yi öldürmek için hazırlık yapan B.D. ve M.A. Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen ve buradaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.