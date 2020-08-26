Narko-terörizm ne demek?

Narko-terörizm ne anlama gelir? Narko-terörizmde kimlerle mücadele edilir? Narko-terörzim'in görevi nedir?

Bölücü terör örgütlerini ülke gündeminden uzaklaştırmak için gerçekleştirilen operasyonlar devam ederken, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Narko-terör kavramı da yer aldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu" kapsamında ismi geçen 'Narko-terörizm', 'Narko-terör nedir' sorusunun cevabına karşı merak uyandırdı.

NARKO-TERÖRİZM NEDİR?

Peki Narko-terörizm nedir ve hangi koşullarda Narko-terör operasyonları uygulanır? İşte Narko-terörizm ile ilgili detaylar...

NARKO-TERÖR OPERASYONU KİME YAPILIR?

Narko terörizm, uyuşturucu tacirleri tarafından kendi yasa dışı işlerini korumak için kullanılan terör taktikleridir.

NARKO-TERÖR'DE UYUŞTURUCU BARONLARI VE SİLAHLI ÖRGÜTLERLE MÜCADELE

Uyuşturucu baronlarıyla, silahlı örgütler arasında ittifaka yönelik çalışmalar yürüten Narko-terörizm ile hükümetlerin istikrarının bozulmasından ve kurulu toplumsal düzenin çökmesinden çıkar elde edilmesi önlenmeye çalışılıyor.