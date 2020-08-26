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Narko-terörizm ne demek?
- Haber Merkezi
- 26.08.2020 - 09:56
Bölücü terör örgütlerini ülke gündeminden uzaklaştırmak için gerçekleştirilen operasyonlar devam ederken, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Narko-terör kavramı da yer aldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu" kapsamında ismi geçen 'Narko-terörizm', 'Narko-terör nedir' sorusunun cevabına karşı merak uyandırdı.
NARKO-TERÖRİZM NEDİR?
Peki Narko-terörizm nedir ve hangi koşullarda Narko-terör operasyonları uygulanır? İşte Narko-terörizm ile ilgili detaylar...
NARKO-TERÖR OPERASYONU KİME YAPILIR?
Narko terörizm, uyuşturucu tacirleri tarafından kendi yasa dışı işlerini korumak için kullanılan terör taktikleridir.
NARKO-TERÖR'DE UYUŞTURUCU BARONLARI VE SİLAHLI ÖRGÜTLERLE MÜCADELE
Uyuşturucu baronlarıyla, silahlı örgütler arasında ittifaka yönelik çalışmalar yürüten Narko-terörizm ile hükümetlerin istikrarının bozulmasından ve kurulu toplumsal düzenin çökmesinden çıkar elde edilmesi önlenmeye çalışılıyor.