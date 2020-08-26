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    Narko-terörizm ne demek?

    Narko-terörizm ne anlama gelir? Narko-terörizmde kimlerle mücadele edilir? Narko-terörzim'in görevi nedir?
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 09:56
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    Narko-terörizm ne demek?

    Bölücü terör örgütlerini ülke gündeminden uzaklaştırmak için gerçekleştirilen operasyonlar devam ederken, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Narko-terör kavramı da yer aldı.

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu" kapsamında ismi geçen 'Narko-terörizm', 'Narko-terör nedir' sorusunun cevabına karşı merak uyandırdı.

    NARKO-TERÖRİZM NEDİR?

    Peki Narko-terörizm nedir ve hangi koşullarda Narko-terör operasyonları uygulanır? İşte Narko-terörizm ile ilgili detaylar...

    Narko-terörizm ne demek? #1

    NARKO-TERÖR OPERASYONU KİME YAPILIR?

    Narko terörizm, uyuşturucu tacirleri tarafından kendi yasa dışı işlerini korumak için kullanılan terör taktikleridir.

    NARKO-TERÖR'DE UYUŞTURUCU BARONLARI VE SİLAHLI ÖRGÜTLERLE MÜCADELE

    Uyuşturucu baronlarıyla, silahlı örgütler arasında ittifaka yönelik çalışmalar yürüten Narko-terörizm ile hükümetlerin istikrarının bozulmasından ve kurulu toplumsal düzenin çökmesinden çıkar elde edilmesi önlenmeye çalışılıyor.

    Narko-terörizm ne demek? #2

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