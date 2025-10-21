Narkokapan Mersin operasyonu: 3 organize suç örgütü çökertildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güvenlik güçleri uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor...

Ülkeyi zehir tacirlerinden temizlemek adına kararlılıkla çalışan ekipler, başarılı bir operasyona daha imza attı.

10 İLDE SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE TORBACILARA YÖNELİK OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, devam etmekte olan narkotik operasyonunun detaylarını aktardı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli 10 ilde organize suç örgütleri ve torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

"370 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

'Narkokapan Mersin' adı verilen operasyonda 3 bin 250 polisin görev aldığını belirten Yerlikaya, "Operasyona 590 ekibimiz, 30 özel eğitimli narko dedektör köpeği 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drondan oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eş zamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik 370 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar hala devam etmektedir" dedi.

"BU KABİNE DÖNEMİNDE 331 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

Uyuşturucuyla mücadelede bu kabine döneminde başarıyla sonuçlanan çalışmaları aktaran Yerlikaya, bu kabine döneminde toplam 331 suç örgütünün çökertildiğini ifade etti.

"217 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİK"

Aynı dönemde narkotik operasyonları kapsamında 89 bin 69 şüphelinin tutuklandığını bildiren Yerlikaya, "Çalışmalarımız sonucu bu kabine döneminde 217 ton uyuşturucu ve 246 milyon uyuşturucu hap ele geçirdik." sözlerini kullandı.