Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Ukrayna’da bulunamıyor

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın, Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç sona yaklaşırken, Bozkır’ın güvenlik güçleri tarafından bulunamadığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Soğukkanlı şekilde işlendiği tespit edilen cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar ilerleyememiş, dosya rafa kaldırılmıştı.

FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapılmıştı.

Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı.

KATİLLERİ 6 AY BOYUNCA İZLEDİ

Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edilmişti.

Olay anında ve yerinde baz kayıtları olan telefonların kim ya da kimlerin olduğu belirlenmişti.

İşte bu çalışmada Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır’a ulaşılmıştı.

Bozkır’ın suikastın kilit şüphelisi olduğu, diğer faillere ulaşılmasında vereceği ifadenin son derece önemli olduğu belirtilmişti.

3 AY CEZAEVİ, EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE

Başsavcılık Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi olduğu iddiasıyla Bozkır hakkında yakalama kararı çıkarmış, şüpheli Bozkır Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı.

Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarılmıştı.

Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için şüpheli Bozkır’ın, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedilmişti.

DURUŞMALAR SÜREKLİ ERTELENİYOR

Türkiye’nin iadesini istediği Bozkır’ın Ukrayna’ya iltica talebi 8 Aralık 2020’de nihai olarak reddedilmiş, ardından 16 Aralık’ta Ukrayna Başsavcılığı Bozkır’ın Türkiye’ye iadesine karar vermişti.

Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı.

2 Ağustos’taki temyiz duruşması ise Bozkır’ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi.

Mahkeme, 18 Ağustos’ta Bozkır hakkında zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana şüpheli Bozkır’ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar ertelenmeye devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'taki Kiev ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Bozkır'ın iadesini talep etmişti.