Necip Hablemitoğlu soruşturmasında 2 şüpheli serbest kaldı

Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında 5 şüpheliden 2’sinin, savcılık tarafından re’sen serbest bırakılmasına karar verildi.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık günü evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp 27 Ocak günü Türkiye'ye getirilerek ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘silahlı örgüte üye olmak’ suçlarından tutuklanmıştı.

Bunun üzerine Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 5 kişi daha gözaltına alınmıştı.

2 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

5 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüphelinin gözaltı süreleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 gün uzatıldı.

İfade işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.