AA & Ensonhaber
Nevşehir'de Aksaray kara yolunda yolda oluşan buzlanma zincirleme trafik kazasına neden oldu.
Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.
3'ü ağır 7 yaralı
Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Bir süre araç trafiğine kapanan yol temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
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