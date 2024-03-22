Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3ü ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

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AA & Ensonhaber

Nevşehir'de Aksaray kara yolunda yolda oluşan buzlanma zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan 3 şehirlerarası otobüs, 5 tır, 4 otomobil ve 2 hafif ticari araç kavşakta kırmızı ışık yanmasının ardından buzlanmadan dolayı duramayarak çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

3'ü ağır 7 yaralı

Kazada yaralanan 3'ü ağır 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Bir süre araç trafiğine kapanan yol temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.