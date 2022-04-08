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    Nevşehir’de 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi

    Nevşehir’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 21:41
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    Nevşehir’de 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi

    Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlar ile Mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan bir depoda kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri depoya baskın yaptı.

    Çok sayıda kaçak içki ve materyal ele geçirildi

    Jandarma ekiplerinin depoda ve araçta yaptıkları aramada; 1 litrelik şişeler içerisinde satışa hazır vaziyette kutulanmış bin 842 litre etil alkol, 2 adet bin litre kapasiteli kafesli su tankı içerisinde toplamda bin litre etil alkol, 1 adet su pompası, 8 adet boş vaziyette bin litre kapasiteli kafesli su tankı, 8 adet el dezenfektanı etiket rulosu, 2 adet bant yapıştırma makinası, 1 adet şişe dolum makinası, 1 adet alkol desimetresi, 5 bin 166 adet 1 litre boş plastik şişe, 5 bin adet plastik şişe kapağı ve 38 metre sıvı aktarımında kullanılan hortum ele geçirildi.

    6 şahıs gözaltına alındı

    Toplamda 2 bin 842 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda S.Y., İ.Ö., R.Ç., Y.E.Ç., M.T. ve A.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

    Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Nevşehir’de 2 bin 842 litre etil alkol ele geçirildi #1


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