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- Nevşehir'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi
Nevşehir'de 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi
Avanos'ta bağ evine düzenlenen operasyonda el yapımı kaçak şarap bulundu.
- AA
- 23.12.2020 - 13:20
- Güncelleme : 23.12.2020 - 13:43
Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir bağ evine operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.
BAĞ EVİNE OPERASYON
Avanos'ta A.B.'ye ait bağ evine düzenlenen operasyonda, 2 bin litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.