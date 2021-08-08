Nevşehir'de, 34 yıl boyunca her gün ağaç dikti

15 yaşından beri kendini ağaç dikmeye adayan 78 yaşındaki Ahmet Soylu, bu zamana kadar yaklaşık 400 bin fidanı toprakla buluşturdu. Soylu, gençlere, “Her gün ağaç dikin.” çağrısında bulundu.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Soylu, 1987 yılında kasabasında bulunan Koru Dağı’na fidan dikmeye başladı.

15 yaşından beri yaklaşık 400 bin fidanı toprakla buluşturan Ahmet Soylu, gençlere de “Her gün fidan dikin.” çağrısında bulundu.

Her gün yüzlerce fidan diken Soylu, yaptığı açıklamalarda şu sözleri kaydetti:

“15 yaşından bugüne kadar fidan dikiyorum. Fidan dikmek çok sevaptır. Gece gündüz fidan dikiyorum. Kışın da yazın da buralara geliyorum. Yaz ayında diktiğim fidanların diplerini temizleyerek suluyorum.

“ELİNİZDEN GELDİĞİNCE ORMAN AĞACI DİKİN”

Dünyadaki en güzel ve en yaşanılacak şey ormandır. Orman olan yerlere yağmur yağar. Bugüne kadar çok fidan diktim.

Burada dağda vakit geçirerek çalışıyorum. Kahveye gitmem, toplum içine fazla karışmıyorum. Gençlere buradan rica ediyorum. Elinizden geldiğince orman ağacı dikin.”





“BELEDİYE OLARAK TOHUM VE FİDAN DESTEĞİ VERİRİZ”

Fırsatını buldukça Soylu’ya eşlik eden Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ise şu sözleri kaydetti:

“Ahmet Amcam ben bildim bileli fidan diker ve bugüne kadar 350 bin ila 400 bin arasında fidanı toprakla buluşturdu. Ahmet amcamdan Allah razı olsun. Ahmet amcam her gün bu dağlara gelir. Burada fidan diker. Bizde belediye olarak tohum ve fidan desteği veririz.

Kendisi de her gün tamamen kendini burada fidan dikmeye adadı. Ben kendini bildim bileli hep bu işi yapar. Şimdiye kadar diktiği fidan 350 bin 400 bini bulmuştur.

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“HEP BİRLİKTE BU DAĞI YEŞERTİYORUZ”

Burada çok büyük bir dağımız var. Dağdaki ağaçların büyük çoğunluğu Ahmet amcamın diktiği fidanlardan oluşuyor. Tabi bizim de Karapınar Belediyesi ve Orman İşletme İl Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalarda var. Hep birlikte bu dağı yeşertiyoruz. İnşallah burada diktiğimiz fidanları her geçen gün artıracağız.”