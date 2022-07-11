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    Nevşehir'de 4 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

    Ürgüp ilçesinde sağ elini kıyma makinesine kaptıran 4 yaşındaki Tuğra Özgün, hastanede tedaviye alındı. Kıyma makinesi ile hastaneye götürülen çocuğun parmaklarının zarar gördüğü belirtildi.
    • 11.07.2022 - 14:27
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    Nevşehir'de 4 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyünde 4 yaşındaki Tuğra Özgün, sağ elini et çekilen kıyma makinesine kaptırdı.

    Çığlıkları duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, çocuğu kıyma makinesi ile birlikte Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    İtfaiye ekipleri müdahale etti

    Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi çocuğun parmakları makineden çıkarıldı.

    Kayseri'ye sevkedildi

    Parmakları zarar gören küçük çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi.

    DHA'nın haberine göre, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Nevşehir de 4 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı #1

    Nevşehir de 4 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı #2

    Nevşehir de 4 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı #3

    Nevşehir de 4 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı #4


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