Ürgüp ilçesinde 9 köpek, vatandaşlar tarafından çöplük alanda ölü olarak bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Sofular Köyü girişindeki çöplük alanda ayakları birbirine bağlı 9 sokak köpeği ayakları birbirine bağlı halde, vatandaşlar tarafından bulunarak jandarmaya bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ayakları bağlanan köpeklerin öldüğünü belirledi.

Nevşehir’de 9 sokak köpeği birbirine bağlı şekilde ölü bulundu İZLE

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Jandarma olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Zehirlenerek öldürüldükleri öne sürülen köpekler ise İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gömüldü.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olaya hayvanseverler tepki gösterdi. Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol, "Köyde yaşayan vatandaşların bize ulaşması üzerine olay yerine geldik. Burada maalesef acı manzara ile karşılaştık. Köpekler ayakları bağlanmış ve zehirlenmişler. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Konunun takipçisi olacağız” dedi.