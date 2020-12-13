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    Nevşehir'de Afgan ve Suriyeli 13 kişi kısıtlamayı ihlal etti

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Afgan ve Suriyeli 13 kişi, polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 16:07
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    Nevşehir'de Afgan ve Suriyeli 13 kişi kısıtlamayı ihlal etti

    Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulaması sürüyor.

    Nevşehir'de Yenimahalle Meteris Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir minibüsü durdurdu.

    İZİNLERİ BULUNMADIĞI BELİRLENDİ

    Araçta yapılan incelemede, Afganistan ve Suriye uyruklu 13 kişi bulundu. Patates deposunda çalıştıkları belirlenen 13 kişinin, sokağa çıkma izinlerinin bulunmadığı belirlendi.

    KİMLİĞİ OLMAYAN 11 KİŞİ EMNİYETTE

    Kısıtlamayı ihlal eden ve üzerinde kimlik bulunan 2 kişiye polis ekipleri idari para cezası uygularken, kimlikleri bulunmayan 11 kişi de emniyete götürüldü.

    Nevşehir de Afgan ve Suriyeli 13 kişi kısıtlamayı ihlal etti #1

    Nevşehir de Afgan ve Suriyeli 13 kişi kısıtlamayı ihlal etti #2

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