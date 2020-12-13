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Nevşehir'de Afgan ve Suriyeli 13 kişi kısıtlamayı ihlal etti

Nevşehir'de Afgan ve Suriyeli 13 kişi kısıtlamayı ihlal etti

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Afgan ve Suriyeli 13 kişi, polis tarafından yakalandı.