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- Nevşehir'de Afgan ve Suriyeli 13 kişi kısıtlamayı ihlal etti
Nevşehir'de Afgan ve Suriyeli 13 kişi kısıtlamayı ihlal etti
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Afgan ve Suriyeli 13 kişi, polis tarafından yakalandı.
- DHA
- 13.12.2020 - 16:07
Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulaması sürüyor.
Nevşehir'de Yenimahalle Meteris Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir minibüsü durdurdu.
İZİNLERİ BULUNMADIĞI BELİRLENDİ
Araçta yapılan incelemede, Afganistan ve Suriye uyruklu 13 kişi bulundu. Patates deposunda çalıştıkları belirlenen 13 kişinin, sokağa çıkma izinlerinin bulunmadığı belirlendi.
KİMLİĞİ OLMAYAN 11 KİŞİ EMNİYETTE
Kısıtlamayı ihlal eden ve üzerinde kimlik bulunan 2 kişiye polis ekipleri idari para cezası uygularken, kimlikleri bulunmayan 11 kişi de emniyete götürüldü.