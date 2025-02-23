Nevşehir'de alkollü motosiklet sürücüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı

İHA
Nevşehir merkez Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi'nde 17 yaşındaki Ü.E., kullandığı motosikletle kırmızı ışıkta geçince kavşaktan dönmeye çalışan Eda E. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Polis ekipleri yapılan kontrolde motor sürücüsünün 0.79 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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