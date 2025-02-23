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Nevşehir'de alkollü motosiklet sürücüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Nevşehir'de alkollü motosiklet sürücüsü kazaya neden oldu: 2 yaralı Nevşehir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.