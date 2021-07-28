Tarlada domates toplayan Mürsel Ekiz ve Gülizar Ekiz’e komşularının köpeği saldırdı. Mürsel Ekiz’in bacağın 6 dikiş atılırken, Gülizar Ekiz omzundan yaralandı.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yeni Yaylacık köyünde ikamet eden Mürsel Ekiz (63) ile kızı Gülizar Ekiz (41) bahçede domates topladıkları sırada komşularına ait köpek tarafından saldırıya uğradı.

Gülizar Ekiz, annesini köpeğin saldırısından korumak için Mürsel Ekiz’in üzerine kapandı.

Saldırıda Mürsel Ekiz bacağından ve omzundan yaralanırken, Gülizar Ekiz omzundan yaralandı.

Anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mürsel Ekiz’in bacağına 6 dikiş atıldı, 15 günlük iş göremez raporu verildi.

Nevşehir’de anne ve kızına tarlada köpek saldırdı VİDEO



“KÖPEK BENİ PARÇALAYACAKTI”

Yaşadıklarını anlatan anne, şu ifadeleri kullandı:

“Bağın içerisinde bahçede domates toplamaya gittim. Orada köpek koşarak üzerimize geldi. Üstüme atladı ve yere yattım. Yere yatmasaydım köpek beni parçalayacaktı. Köpeğin sahipleri bana kaç diye uyarıyor halen. Köpek önce bacağımdan ısırdı. Sonra geldi omzumdan ısırdı. Omzumda da yara var. Yanımda kızım vardı. Kızımın omzunda da yara var. Sonra köpeğin sahibi geldi bizi kurtardı. Sonra ambulans ve jandarmaya telefon açtık. Hastaneye gittik. Hastanede de rapor verdiler. Bacağıma 6 dikiş atıldı. Kızımın omzunda da sıyrıklar var. Köpeğin sahibinden şikayetçi olduk. Bundan sonra beklentimiz köpeğin önlemini almasını istiyoruz.





“YEDİĞİMİZ İÇTİĞİMİZ AYRI GİTMİYORDU”

Bizden gelip özür dileyen olmadı. Biz öncesinde köpeğine sahip olması konusunda defalarca uyarmıştık ama bizi dikkate almadı. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Ama gördük ki öyle değilmiş.

“GELDİ BİZE KAFA TUTTU”

Mürsel Ekiz’in eşi Nihat Ekiz (67) ise, “Komşumuzu defalarca köpeği konusunda uyarmamıza rağmen bizi dinlemedi. Ben komşu olarak birçok kez ikaz ettim. Bak burada kapı komşusuyuz köpeğinize sahip çıkın dedim. Başımıza bu olay geldi halen geldi bize kafa tuttu. Bildiğiniz yere şikayet edin, elinizden geleni arkanıza koymayın dedi.

“ÇOCUK GİTSE NE OLACAKTI”

Devlet ne derse biz ona razıyız dedik. Biz sonuna kadar da şikayetçiyiz. Çocuk gitse ne olacaktı? Köylüler de köpeğin sahibini kaç defa uyardı ama bizi dinlemedi.”