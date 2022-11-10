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    Nevşehir’de araç parkı kavgası: 1 ölü

    Araç parkı yüzünden çıkan kavgada Atilla Ö., Mehmet B.'yi öldürdü. Atilla Ö.’nün amcası Mehmet Ö., olayın cahillik yüzünden kaynaklandığını söyledi.
    • 10.11.2022 - 20:55
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 20:59
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    Nevşehir’de araç parkı kavgası: 1 ölü

    Nevşehir'de Mehmet B., traktörü ile Uçhisar kasabasındaki bir otelin hafriyatını çektiği sırada, cadde üzerinde iş yeri bulunan Atilla Ö.’ye ait iş yerinin önündeki aracın kaldırılmasını istedi.

    İkili arasındaki yol verme tartışması, daha sonra yerini kavgaya bıraktı.

    Tartışmanın büyümesi sonucunda Atilla Ö., iş yerinde bulunan tüfek ile Mehmet B.'ye ateş etti.

    1 kişi hayatını kaybetti

    Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet B., yaşamını yitirdi.

    "Bütün bu yaşananların nedeni cehalettir"

    Olayın cahillik yüzünden kaynaklandığını söyleyen Atilla Ö.’nün amcası Mehmet Ö., "Yol yüzünden bir tartışma çıkıyor. Tartışma büyüyünce elim bir sonuca ulaşıyor. Bütün bu yaşananların bence bir tane nedeni var. Buda cehalettir." şeklinde konuştu.

    İHA'nın haberine göre; cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Nevşehir’de araç parkı kavgası: 1 ölü VİDEO


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