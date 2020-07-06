Nevşehir'de arkadaşının yerine sınava girdi, tutuklandı

Nevşehir'de arkadaşının yerine sınava girdi, tutuklandı

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Motorlu Taşıtlar Sınavı'na arkadaşının yerine girdiği tespit edilen şüpheliyi, gözetmenler fark etti.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, dün Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Motorlu Taşıtlar Sınavı yapıldı.

Sınavda R.A.'nın ismi öğrenilemeyen bir başka kişinin yerine sınava girdiği, sınav gözetmenleri tarafından belirlendi.

TUTUKLANDI

Çağrılan polis ekipleri tarafından yakalanan R.A., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.