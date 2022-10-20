Nevşehir’de, balon kazasındaki pilot: Yolcular kurallara uymadı

2 gün önce meydana gelen ve 2 turistin ölümü ile sonuçlanan balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot, ifadesinde yolcuların iniş kurallarına uymadıkları için düştüklerini söyledi.

Nevşehir’de 2 gün önce, Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yapması ile balondaki turistlerden İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons ile Dolors Masana hayatını kaybetti.

Josefa Franco Gıl, Lourdes Beltran Sole ve Maria Mercedes Rier isimli turistler ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Josefa Franco Gıl’ın yoğun bakımda olduğu, Lourdes Beltran Sole ile Maria Mercedes Rier’in ise normal serviste tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan balon pilotu Moustafa Mohamed Amin Khelidy, tutuklandı.

Ülkelerine cenazeleri dönüyor

DHA’nın haberine göre; kazada yaşamlarını yitiren 2 kadın turistin, İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Llorent De Mar kasabasında yaşadıkları öğrenildi.

Kadın turistlerin, 21 kişilik kafile ile Kapadokya'ya geldikleri belirtildi. Hayatını kaybeden 2 turistin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Kara yolu ile Ankara'ya götürülen cenazeler, ardından hava yoluyla ülkelerine gönderilecek. Olayın ardından tutuklanan balon pilotu Khelidy'nin, evli olduğu ve yaklaşık 10 yıldır Kapadokya'da balon pilotluğu yaptığı öğrenildi.

“Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar”

Khelidy, verdiği ifadede şunları söyledi:

“Zelve Ören Yeri mevkinden sabah saat 07.25'te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar."

Khelidy'nin avukatının, tutukluluk durumuna itiraz ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden 2 kişi ile aynı tura katılan diğer kadın turistlerin, bütün güvenlik kurallarına uyduklarını söyledikleri bildirildi.