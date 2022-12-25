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    Nevşehir'de başıboş köpek sorunu: Yaşlı adama saldırdılar

    Derinkuyu ilçesinde yaşanan köpek saldırısında bacağından ısırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Bölge halkı sahipsiz köpekler kaldırılsın çağrısında bulundu.
    • 25.12.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 14:41
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    Nevşehir'de başıboş köpek sorunu: Yaşlı adama saldırdılar

    Başıboş köpek sorunu Türkiye'nin gündeminde.

    Bugüne kadar sayısız cana mal olan saldırgan köpekler tehdit oluşturmaya devam ediyor.

    Konunun bir örneği ise Nevşehir'den geldi.

    Başıboş köpekler saldırdı

    Derinkuyu ilçesinde yaşanan olayda 69 yaşındaki Hüsamettin Özkul sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

    Bacağındaki ısırık nedeniyle hastaneye götürülen Özkul, pansumanın ardından taburcu oldu.

    Nevşehir de başıboş köpek sorunu: Yaşlı adama saldırdılar #1

    Köpekler barınaklara alınsın çağrısı

    Köy sakinleri, Suvermez sokaklarında bulunan çok sayıdaki sahipsiz köpeğin barınaklara bırakılmasını istedi.

    Nevşehir'de başıboş köpek sorunu: Yaşlı adama saldırdılar VİDEO

    Nevşehir de başıboş köpek sorunu: Yaşlı adama saldırdılar #2

    Nevşehir de başıboş köpek sorunu: Yaşlı adama saldırdılar #3


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