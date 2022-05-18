Cezaevinden bir süre önce çıkan şahsın, öldürülüp bedeninin parçalara ayrılarak gömüldüğü öğrenildi. Yakılmaya çalışıldığı öğrenilen cenaze, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nevşehir'in Göre bölgesinde 5 Mayıs'ta yaşanan olayda, boş arazide dolanan kişiler, gördükleri ceset parçasını polis ekiplerine bildirdi.

Adrese hareket eden polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, parçalanmış haldeki erkek cesedinin geriye kalan parçalarla aynı yere gömüldüğü tespit edildi.

Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen parçalanmış cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınamayan Ümit Onbaşı’ya ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ümit Onbaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kent merkezindeki Tüfekçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Onbaşı, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nevşehir'de bedeni parçalara ayrılıp gömülen şahıs defnedildi VİDEO

"Yapılan vahşet, insanlığa sığmaz"

Ümit Onbaşı'nın ağabeyi Hamdi Onbaşı, "Şu anda savcılıkta soruşturma sürüyor. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Yapılan bir vahşet, insanlığa sığmaz. Adli makamlardan da hakim ve savcılardan da ricamız, en ağır cezaları almaları. Başka bir şeyimiz yok. Acılıyız. Bu ayın 5'inden beri adli tıp sürecini bekliyorduk, dün teslim aldık, bugün toprağa veriyoruz. DNA sonuçları sonunda cesedin kardeşime ait olduğu belli oldu. Konuşamıyorum, acılıyız" ifadesini kullandı.

"Kardeşimin yakılmaya çalışıldığı ve ayaklarının kesildiği duyumlarını alıyoruz"

Hamdi Onbaşı, cesedin yakılmak istendiği yönündeki iddialar üzerine de, "Soruşturma gizli olduğu için bir bilgi alamıyoruz. Duyumlar öyle, yakılmaya çalışılmış, parçalanmış diye duyumlar alıyoruz ama kesin ve resmi bir cevap verilmedi. Kardeşimin silahla vurulduğu, yakılmaya çalışıldığı ve ayaklarının kesildiği şeklinde duyum alıyoruz." şeklinde konuştu.

































