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- Nevşehir'de bir otel havuzunda 1 çocuk boğuldu
Nevşehir'de bir otel havuzunda 1 çocuk boğuldu
Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde havuza giren iki çocuktan biri boğularak hayatını kaybetti.
- İHA
- 11.07.2020 - 01:37
Ürgüp’te bulunan Taşsaray Otel havuzuna yabancı uyruklu 8 ve 11 yaşındaki iki çocuk kaçak girdi.
Havuzda iki çocuğun çırpındığını gören bir kişi havuza atlayarak çocukları kurtararak sağlık ekiplerine bildirdi.
1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ DİĞER ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki Y.A. Ürgüp Devlet Hastanesinde 11 yaşındaki M.A. ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastanede tedavil altına alınan çocuklardan Y.A'nın hayatını kaybettiği, diğerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.