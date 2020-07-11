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Nevşehir'de bir otel havuzunda 1 çocuk boğuldu

Nevşehir'de bir otel havuzunda 1 çocuk boğuldu

Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde havuza giren iki çocuktan biri boğularak hayatını kaybetti.