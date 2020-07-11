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    Nevşehir'de bir otel havuzunda 1 çocuk boğuldu

    Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde havuza giren iki çocuktan biri boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.07.2020 - 01:37
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    Nevşehir'de bir otel havuzunda 1 çocuk boğuldu

    Ürgüp’te bulunan Taşsaray Otel havuzuna yabancı uyruklu 8 ve 11 yaşındaki iki çocuk kaçak girdi.

    Havuzda iki çocuğun çırpındığını gören bir kişi havuza atlayarak çocukları kurtararak sağlık ekiplerine bildirdi.

    1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ DİĞER ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki Y.A. Ürgüp Devlet Hastanesinde 11 yaşındaki M.A. ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Hastanede tedavil altına alınan çocuklardan Y.A'nın hayatını kaybettiği, diğerinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Nevşehir'de bir otel havuzunda 1 çocuk boğuldu #1

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