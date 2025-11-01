Nevşehir’de boş arazide 8 ölü buzağı bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nevşehir'in Sümer Mahallesi Kapaklı Mevkii’nde boş bir arazide 8 adet ölü buzağı bulundu. ATV ile gezintiye çıkan bir vatandaş, yol kenarında ölmüş bir buzağı kadavrasına rastladı.

YETKİLİLERE İHBAR EDİLDİ

Durumdan şüphelenen vatandaş çevrede yaptığı incelemede başka ölü buzağılar da görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

VETERİNERLER İNCELEDİ, UYARILAR YAPILDI

Veteriner hekimlerce yapılan incelemelerde, arazide 8 adet Simental ırkı, yaklaşık 4 aylık buzağı kadavrası tespit edildi. Kadavralardan birindeki kulak küpesi üzerinden hayvan sahibine ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, ölü hayvanların gelişi güzel şekilde araziye atılmasının çevre ve halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Kadavraların diğer hayvanlar ve yer altı sularına bulaşma riski nedeniyle bölgenin dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı.

KADAVRALAR GÖMÜLDÜ, NUMUNE ALINDI

Ölü hayvan kadavraları, belediye ekipleri tarafından Tarım İl Müdürlüğü gözetiminde yaklaşık iki metre derinliğinde çukur kazılarak kireçlenip gömüldü. Hayvanların ölüm nedenini belirlemek amacıyla numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Ölüm sebebinin yapılacak incelemelerle netlik kazanacağı bildirildi.

Yetkililer, incelemelerin devam ettiğini açıkladı.