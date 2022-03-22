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    Nevşehir'de camiye giren hırsız, sadaka kutusunu çaldı

    Ürgüp ilçesinde bulunan Osmanlı Camii'ndeki sadaka kutusunun içinde bulunan 400 lirayı çalarak ortadan kaybolan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:24
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    Nevşehir'de camiye giren hırsız, sadaka kutusunu çaldı

    Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Camii’nin kadınlar bölümünde bulunan sadaka kutusunun içerisindeki yaklaşık 400 liranın kaybolduğunu gören Cami İmamı Mehmet Berat Tural, güvenlik kameralarını inceledi.

    HIRSIZ KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

    Parayı geceyi camide geçiren bir kişinin çaldığını fark eden imam, durumu polise bildirdi.

    Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    "BİZE GELSELERDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİRDİK"

    Olayı anlatan İmam Mehmet Berat Tural, "Camimizin giriş bölümünü bayanlara kurs olarak tahsis ettik. Orada bayanların kendi aralarında topladıkları sadaka kutusu var. Hoca Hanım o kutunun boşaldığını fark ediyor. Bunun üzerine kameralara baktık. Geriye doğru geldiğimizde hırsızlık olayına şahit olduk. Durumu polise bildirdik. Bu olayı yapmak yerine bize gelseydi tüm ihtiyaçlarını karşılardık. Durumu bize bildirseydi onları boş çevirmemek gibi bir prensibimiz var. Bu mabetler insanların ortak kullanım alanı. Bu olay bu yönüyle bizi rahatsız etti. Bize gelselerdi ihtiyaçlarını karşılayabilirdik." dedi.

    Polis ekipleri ise olay üzerine eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Nevşehir de camiye giren hırsız, sadaka kutusunu çaldı #1

    Nevşehir de camiye giren hırsız, sadaka kutusunu çaldı #2

    Nevşehir de camiye giren hırsız, sadaka kutusunu çaldı #3


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