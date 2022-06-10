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    Nevşehir'de çıplak gezen şahıs polislere bıçak çekti

    Yasaklı ırk köpeğiyle gezerken etrafına hakaretler savuran şahıs, gömleğini çıkardı. Gelen polis ekiplerinin üzerine ise bıçakla yürüyen saldırgan, gözaltına alındı.
    • 10.06.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 17:55
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    Nevşehir'de çıplak gezen şahıs polislere bıçak çekti

    Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde yarı çıplak şekilde gezen Mustafa Y., akılalmaz hareketlerde bulundu.

    Ağzında ağızlık bulunmayan yasaklı ırk pitbull cinsi köpekle mahalleye gelen Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkararak çevredekilere küfürler etmeye başladı.

    Polislere bıçak çekti

    DHA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplere bıçak çeken Mustafa Y., bölgeden ayrılmak istedi.

    Mustafa Y. uyarılara karşın elindeki bıçağı bırakmayıp, polislerin üzerine doğru yürüdü. Polis ekipleri bu sırada yere ateş etti.

    Nevşehir'de çıplak gezen şahıs polislere bıçak çekti VİDEO

    Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı

    Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Mustafa Y.’yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Köpek ise hayvan barınağına götürüldü.

    Nevşehir de çıplak gezen şahıs polislere bıçak çekti #1

    Nevşehir de çıplak gezen şahıs polislere bıçak çekti #2

    Nevşehir de çıplak gezen şahıs polislere bıçak çekti #3


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