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    Nevşehir'de dini nikahlı eşinin evine bomba düzeneği yerleştirdi

    Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahlı eşinin evinin kapısına bomba düzeneği kuran şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 23.11.2020 - 10:20
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    Nevşehir'de dini nikahlı eşinin evine bomba düzeneği yerleştirdi

    Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ikamet edem Hacer Ç., dini nikahlı eşi Bayram Ç.’den ayrılmak istediğini söyledi.

    Hacer Ç.’nin ayrılmak istemesine kızan Bayram Ç. gece geç saatlerde eşinin yaşadığı evin kapısına bomba düzeneği kurdu.

    Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    BOMBA İMHA EDİLDİ

    Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden Ürgüp’e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi.

    Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dolayı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Nevşehir de dini nikahlı eşinin evine bomba düzeneği yerleştirdi #1

    DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞTİ

    Bayram Ç.’nin daha önce Hacer Ç.’ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Eşinin evine bomba düzeneği kurdu VİDEO

    Nevşehir de dini nikahlı eşinin evine bomba düzeneği yerleştirdi #2

    Nevşehir de dini nikahlı eşinin evine bomba düzeneği yerleştirdi #3

    Nevşehir de dini nikahlı eşinin evine bomba düzeneği yerleştirdi #4

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