- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü, yakalanınca motosikletini yaktı
Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü, yakalanınca motosikletini yaktı
Trafik polislerine yakalanan Fatih M. isimli ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmaya kalkıştı. Sürücünün çıkardığı yangın, kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü.
- 28.06.2022 - 18:02
- Güncelleme : 28.06.2022 - 18:05
Nevşehir’de Ali Dirikoç Bulvarı’nda Fatih M. isimli motosikletli şahıs, polis tarafından durduruldu.
Polisten kaçmaya çalışan ve ehliyetsiz Fatih M., kaçamayacağını anlayınca motosikletini yakmaya kalktı.
Yakıt hortumunu kopardı
İHA’nın haberine göre; yakıt hortumunu koparan Fatih M., motosikleti ateşe verdi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Motosiklet otoparka çekildi
Motor sürücüsü Fatih M.'ye, çeşitli maddelerden trafik cezası uygulandı. Motosiklet, çekici ile otoparka çekildi