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    Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü, yakalanınca motosikletini yaktı

    Trafik polislerine yakalanan Fatih M. isimli ehliyetsiz sürücü, motosikletini yakmaya kalkıştı. Sürücünün çıkardığı yangın, kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü.
    • 28.06.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 18:05
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    Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü, yakalanınca motosikletini yaktı

    Nevşehir’de Ali Dirikoç Bulvarı’nda Fatih M. isimli motosikletli şahıs, polis tarafından durduruldu.

    Polisten kaçmaya çalışan ve ehliyetsiz Fatih M., kaçamayacağını anlayınca motosikletini yakmaya kalktı.

    Yakıt hortumunu kopardı

    İHA’nın haberine göre; yakıt hortumunu koparan Fatih M., motosikleti ateşe verdi.

    Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

    Nevşehir de ehliyetsiz sürücü, yakalanınca motosikletini yaktı #1

    Motosiklet otoparka çekildi

    Motor sürücüsü Fatih M.'ye, çeşitli maddelerden trafik cezası uygulandı. Motosiklet, çekici ile otoparka çekildi


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