Nevşehir'de elektrikli otomobile çarpan sürücüden 'pes dedirten' savunma

Nevşehir'in Yeni Mahalle Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda Nar Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, Cengiz K. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Zübeyde D.'nin kullandığı elektrikli otomobile arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

2 YARALI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan sürücü Zübeyde D. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın, sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkartılarak tedavi altına alındı.

'PES DEDİRTEN' SAVUNMA

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Cengiz K., "Araç küçük olduğu için çarptım. Büyük olsa çarpmazdım." ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.