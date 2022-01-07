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- Nevşehir'de elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Nevşehir'de elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Nevşehir'de elektrikli süpürgeye uyuşturucu gizleyen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
- AA
- 07.01.2022 - 11:14
- Güncelleme : 07.01.2022 - 11:50
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente başka ilden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
502 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU
Şüpheli F.E'yi kutuda taşıdığı elektrikli süpürge ile yakalayan ekipler, cihazın içinde 502 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.