Nevşehir'de eski çalışanı tarafından öldürüldü

Sokak ortasında karşılaştığı eski çalışanı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan oto yıkamacısı Habip Bildik hayatını kaybederken, oğlu Deniz ise yaralandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Vatan Caddesi’ üzerinde oğlu Deniz Bildik ile yürüyen oto yıkama işletmecisi Habip Bildik, eski çalışanı Bünyamin Kına ile karşılaştı.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

ESKİ PATRONUNU BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Bünyamin Kına, cebinden çıkardığı bıçakla baba ve oğlunu bıçakladı. Yaralanan baba ve oğlu, çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Habip Bildik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Deniz Bildik’in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Bünyamin Kına, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden Habip Bildik de Avanos ilçesi Sarılar köyünde toprağa verildi.