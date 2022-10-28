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    Nevşehir'de genç kıza 15 köpek saldırdı

    20 yaşındaki Kübra Nayman, okula giderken 15 köpeğin saldırısına uğradı. Mahallelinin yardım ettiği genç kız, "Köpekleri görünce hiçbir şey yapmadan bekledim, kendimi yerde buldum." dedi.
    • 28.10.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 16:18
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    Nevşehir'de genç kıza 15 köpek saldırdı

    Başıboş köpekler, sokaklarda dehşet saçmaya devam ediyor.

    Sokak köpekleri, insanların korkulu rüyası olmayı sürdürürken olayın yaşandığı son yer ise Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Kavak Önü Mahallesi oldu.

    Okuluna gidiyordu

    Kapadokya Üniversitesi'nde Ağız ve Diş Sağlığı 2. sınıf öğrencisi olan Kübra Nayman, evinden okula gitmek için çıktığı sırada sokakta birden başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

    Yaşanan köpek saldırısında neye uğradığını anlayamayan kız, korku dolu anlar yaşadı.

    Kızın yardımına mahalleli koştu

    Köpeklerinin Kübra Nayman'a saldırdığını gören mahalle sakinleri, genç kıza yardım ederek sokak köpeklerini uzaklaştırdı ve ardından Kübra Nayma’nı Ürgüp Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Nevşehir'de genç kız 15 köpeğin saldırısında uğradı, hastanelik oldu VİDEO

    Nevşehir de genç kıza 15 köpek saldırdı #1

    Yalaralıran çok sayıda dişik atıldı

    Saldırı sonucu bedeninde yarıklar oluşan Kübra Nayman’a çok sayıda dikiş atıldı.

    "Köpekleri görünce hiçbir şey yapmadım"

    Yaşadıklarını korku dolu gözlerle anlatan Kübra Nayman; “Sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıktım. O esnada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekleri görünce hiçbir şey yapmadım.

    Köpeklerden birisi havlamaya başlayınca hepsi birden saldırdı. Ben de evimde evcil hayvan besliyorum. Köpekleri görünce hiçbir şey yapmadan bekledim. Daha sonra kendimi yerde buldum.

    15 tane köpek bir anda üzerime doğru geldi

    15 tane köpek bir anda üzerime doğru geldiler. Çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtuldum. Kafamda, sırtımda, bacaklarımda ve kolumda yaralar var." şeklinde konuştu.

    "Bu duruma bir an önce çözüm bulunmalı"

    Acilen bir çözüm bulunması gerektiğini de söyleyen Nayman, "Saldırıya uğrayan sadece ben değilim. Daha önce bir çocuğa ve bir vatandaşa da saldırı olmuştu. Bu duruma bir an önce çözüm bulunmalı. Turistlere de saldırabilir." dedi.

    Nevşehir de genç kıza 15 köpek saldırdı #2

    "Hayvanları savunan arkadaşlar biraz da insanları savunsunlar"

    İHA'nın haberine göre, yaşanan talihsiz olayı öğrenen baba Hasan Nayman, kızını almak için Ürgüp’e geldi ve "10-15 köpek sabah saatlerinde kızıma saldırdı. Kızımda çok sayıda yara var. Kafasında 4 dikiş var. Bu hayvanları savunan arkadaşlar biraz da insanları savunsunlar. Bundan sonra bu olaylar olmasın. Sokaklarda yaşlılar var, daha küçük çocuklar var. Bunları kim kurtaracak?” şeklinde konuştu.

    Nevşehir de genç kıza 15 köpek saldırdı #3


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