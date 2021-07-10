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    Nevşehir’de havalı tabanca ile markette soygun girişimi kamerada

    Bir markete gelerek belindeki havalı tabancayı kasiyere doğrultan İ.Y., kasiyerin bağırıp tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçtı. Soygun girişimi anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 17:05
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    Nevşehir’de havalı tabanca ile markette soygun girişimi kamerada

    Nevşehir’de bir şahıs, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesine gelerek yanında getirdiği havalı tabancayı kasiyere doğrulttu.

    Silahı gören kasiyer tepki gösterip bağırınca, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

    Soygun girişimi, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

    Şüpheli İ.Y., adresine düzenlenen operasyon ile kısa sürede yakalandı.

    Nevşehir’de havalı tabanca ile markette soygun girişimi kamerada VİDEO

    ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu öne süren İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Nevşehir’de havalı tabanca ile markette soygun girişimi kamerada #1

    Nevşehir’de havalı tabanca ile markette soygun girişimi kamerada #2

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