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- Nevşehir’de havalı tabanca ile markette soygun girişimi kamerada
Nevşehir’de havalı tabanca ile markette soygun girişimi kamerada
- DHA
- 10.07.2021 - 16:59
- Güncelleme : 10.07.2021 - 17:05
Nevşehir’de bir şahıs, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesine gelerek yanında getirdiği havalı tabancayı kasiyere doğrulttu.
Silahı gören kasiyer tepki gösterip bağırınca, şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.
Soygun girişimi, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.
Şüpheli İ.Y., adresine düzenlenen operasyon ile kısa sürede yakalandı.
Nevşehir’de havalı tabanca ile markette soygun girişimi kamerada VİDEO
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu öne süren İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.