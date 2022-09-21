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    Nevşehir'de kaygan yolda feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı

    Niğde- Ankara otoyolunnda dolu nedeniyle kayganlaşan zeminde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
    • 21.09.2022 - 21:56
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    Nevşehir'de kaygan yolda feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı

    Niğde- Ankara otoyolunun Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesi sınırlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, dolu yağışı nedeniyle yavaşladı.

    Bu sırada arkadan gelen iki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapmalarına rağmen kayarak tıra çarptı.

    Biri olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre kazada otomobilde bulunan Rahime Gürışık olay yerinde hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Hastanede tedavi altına alınan Emik Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Validen hastaneye ziyaret

    Öte yandan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Becel, olay yeri incelemesinin ardından yaralıların bulunduğu hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.

    Ardından açıklama yapan Vali Becel, "Tır, dolu yağışı nedeniyle yavaşladığı esnada arkadan gelen Ukrayna plakalı araç tıra çarpıyor. Tır, sürücüsü araçtakileri tahliye ederken arkadan Avusturya plakalı üçüncü bir araç geliyor. Kaza yapan araca çarpıyor. Tedavi gören yaralılara acil şifalar ve vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

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