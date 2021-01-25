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- Nevşehir'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
Nevşehir'de kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
10 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu 59 yaşındaki kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
- AA
- 25.01.2021 - 13:38
- Güncelleme : 25.01.2021 - 14:00
Nevşehir’in Karasoku Mahallesi'ndeki ikametinden 15 Ocak'ta ayrılan epilepsi hastası Afganistan uyruklu N.S.'nin (59) bulunması için çalışma başlatan polis, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, kadının geçtiği güzergahları aradı.
Aramayı mahallelerin kırsal alanlarında sürdüren ekipler, Afat Evler Mahallesi'nde dere yatağında bir kadın cesedi buldu.
OTOPSİ YAPILACAK
Yapılan incelemede cesedin N.S.'ye ait olduğu belirlendi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.